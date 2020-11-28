Блэкберн Роверс — Барнсли (28.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Блэкберн Роверс» занимает 14 место с 15 очками, «Барнсли» — 13 место с 16 очками.

Последний матч между собой: «Барнсли» — «Блэкберн Роверс» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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