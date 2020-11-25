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    Пирло: «Ювентус» готовился не к такому матчу

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Ференцварошем» (2:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Мы хотели играть злее и напористее, но это не всегда просто в таких матчах. Мы прессинговали недостаточно активно, поскольку готовились не к такому матчу. Мы знаем, что в играх, которые на бумаге кажутся простыми, могут быть сложности.

    Не так просто поддерживать высокий темп игры, когда матчи проходят так часто. Важно было не растягиваться и не допускать контратак. Мы должны были попытаться быстрее двигать мяч, чтобы расшатать оборону противника. Пока мы передвигали мяч слишком медленно, им было легче защищаться.

    "Ференцварош" держит высокую линию и приглашает вас атаковать. Если вы не сделаете это в нужный момент, это сыграет им на руку. Но когда мы выбирали подходящий момент, почти всегда возникала опасность», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

    «Ювентус» (9 очков) уже вышел в плей-офф турнира за два тура до окончания группового этапа. «Ференцварош» (1) замыкает квартет. 0

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