Пирло: «Ювентус» готовился не к такому матчу

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.

«Мы хотели играть злее и напористее, но это не всегда просто в таких матчах. Мы прессинговали недостаточно активно, поскольку готовились не к такому матчу. Мы знаем, что в играх, которые на бумаге кажутся простыми, могут быть сложности.

Не так просто поддерживать высокий темп игры, когда матчи проходят так часто. Важно было не растягиваться и не допускать контратак. Мы должны были попытаться быстрее двигать мяч, чтобы расшатать оборону противника. Пока мы передвигали мяч слишком медленно, им было легче защищаться.

"Ференцварош" держит высокую линию и приглашает вас атаковать. Если вы не сделаете это в нужный момент, это сыграет им на руку. Но когда мы выбирали подходящий момент, почти всегда возникала опасность», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

«Ювентус» (9 очков) уже вышел в плей-офф турнира за два тура до окончания группового этапа. «Ференцварош» (1) замыкает квартет. 0