«Рома» — «Парма»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 8-го тура чемпионата Италииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Дублем в составе победителей отличился армянский полузащитник Генрих Мхитарян, еще один гол забил нападающий Борха Майораль.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Парма 3:0 Голы: 1:0 Борха Майораль (28'), 2:0 Генрих Мхитарян (32'), 3:0 Генрих Мхитарян (41') Рома: Антонио Миранте, Рожер Ибаньес (Жуан Жесус, 53'), Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Педро Родригес (Лоренцо Пеллегрини, 80'), Гонсало Вильяр (Амаду Диавара, 80'), Жордан Верету, Леонардо Спинаццола (Бруно Перес, 80'), Генрих Мхитарян, Борха Майораль (Карлес Перес, 65') Парма: Луиджи Сепе, Джузеппе Пеццелла (Симоне Якопини, 85'), Риккардо Гальоло, Альберто Грасси (Maxime Busi, 82'), Бруну Алвеш, Йордан Осорио (Juan Brunetta, 63'), Вилан Сиприен, Симон Зом, Юрай Куцка (Ясмин Куртич, 62'), Жервиньо (Янн Карамо, 62'), Роберто Инглезе

После этой игры «Рома» набрала 17 очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, «Парма», имея в активе шесть очков, занимает шестое место.

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Еще в одном матче «Болонья» на выезде обыграла «Сампдорию» со счетом 2:1.