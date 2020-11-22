«Рома» — «Парма»: счет матча 3:0, обзор голов

Дублем в составе победителей отличился армянский полузащитник Генрих Мхитарян, еще один гол забил нападающий Борха Майораль.
Футбол. Италия. Серия А
Рома — Парма 3:0
Голы: 1:0 Борха Майораль (28'), 2:0 Генрих Мхитарян (32'), 3:0 Генрих Мхитарян (41') Рома: Антонио Миранте, Рожер Ибаньес (Жуан Жесус, 53'), Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Педро Родригес (Лоренцо Пеллегрини, 80'), Гонсало Вильяр (Амаду Диавара, 80'), Жордан Верету, Леонардо Спинаццола (Бруно Перес, 80'), Генрих Мхитарян, Борха Майораль (Карлес Перес, 65') Парма: Луиджи Сепе, Джузеппе Пеццелла (Симоне Якопини, 85'), Риккардо Гальоло, Альберто Грасси (Maxime Busi, 82'), Бруну Алвеш, Йордан Осорио (Juan Brunetta, 63'), Вилан Сиприен, Симон Зом, Юрай Куцка (Ясмин Куртич, 62'), Жервиньо (Янн Карамо, 62'), Роберто Инглезе
После этой игры «Рома» набрала 17 очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице, «Парма», имея в активе шесть очков, занимает шестое место.
Еще в одном матче «Болонья» на выезде обыграла «Сампдорию» со счетом 2:1.
Футбол. Италия. Серия А
Сампдория — Болонья 1:2
Голы: 1:0 Мортен Торсби (7'), 1:1 Васко Реджини (автогол) (44'), 1:2 Риккардо Орсолини (52') Сампдория: Эмиль Аудеро, Омар Коллей, Васко Реджини (Якуб Янкто, 71'), Майя Йосида, Бартош Берешиньски, Адриен Силва (Гастон Рамирес, 66'), Олбин Экдаль, Мортен Торсби, Фабио Квальярелла, Mikkel Damsgaard, Антонио Кандрева Болонья: Лукаш Скорупски, Аарон Хики, Такэхиро Томиясу, Данило, Лоренцо Де Сильвестри, Риккардо Орсолини (Никола Сансоне, 86'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен (Гари Медель, 79'), Маттиас Сванберг (Николас Домингес, 69'), Муса Бэрроу (Эмануэл Вигнато, 86'), Родриго Паласио Предупреждения: Аарон Хики (9'), Родриго Паласио (42'), Мортен Торсби (70'), Гастон Рамирес (71')