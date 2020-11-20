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    Клопп: АПЛ необходимо вернуть пять замен

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп требует от английской Премьер-лиги вернуть правило пяти замен.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Сейчас в мире очень сложная ситуация, считаю глупым решением АПЛ отменить пять замен, они сейчас очень необходимы, это я не говорю только про мою команду, спросите любого тренера, это на данный момент необходимость.

    В такой тяжелый период не знаешь что будет завтра, каждый нас в опасности, тем более у нас сейчас полный лазарет. Весь мир изменился, но две вещи, которые остались без изменений — это турнирная таблица Премьер-лиги и количество возможных замен. График тяжелый, требую пять замен от АПЛ» — цитирует немца Goal.

    Напомним, в лазарете «Ливерпуля» сейчас находятся: Александр-Арнольд, Алькантара, Ван Дейк, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Салах, Фабиньо, Хендерсон, и Уильямс. 0

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