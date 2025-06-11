Штруфф — Легечка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 11 июня 2025 года

Чех Иржи Легечка сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Легечка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Штруфф

В первом раунде Ян-Леннард одержал уверенную победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:4, 6:4.

У немецкого теннисиста при этом по-прежнему просто ужасный баланс в 2025-м — всего лишь четыре победы и 15 поражений.

Перед первым матчем в Штутгарте у Штруффа была серия из четырех поражений.

Кроме того, ранее был отрезок, на котором он проиграл восемь матчей подряд.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Штруфф прошел в Штутгарте первые два раунда, но не смог выйти на матч 1/4 финала.

Легечка

Иржи в стартовом матче выиграл у француза Бенжамена Бонзи — 6:4, 6:4.

Для чешского теннисиста это был первый матч на траве с 2023 года. В прошлом сезоне ему пришлось пропустить серию турниров на этом покрытии из-за травмы спины.

При этом в 2023-м Легечка дошел до четвертого круга на Уимблдоне. Пройти дальше ему помешала травма — в 1/8 финала чех не смог завершить матч против Даниила Медведева.

В текущем сезоне Легечка выиграл 19 из 30-ти матчей. На пяти турнирах он прошел дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.75, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: два года назад Иржи обыграл Яна-Леннарда в напряженном пятисетовом матче на Ролан Гаррос. Сценарий предстоящего матча, вероятно, тоже не разочарует зрителей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.