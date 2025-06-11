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    Сможет ли Легечка выиграть у Штруффа?

    Штруфф — Легечка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Легечка
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штруфф — Легечка, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 11 Июня 2025 года

    Ян-Леннард Штруфф

  • Германия
    •  Ян-Леннард Штруфф 11:00 Иржи Леxечка

    Иржи Леxечка

  • Чехия
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    Штруфф

    В первом раунде Ян-Леннард одержал уверенную победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:4, 6:4.

    У немецкого теннисиста при этом по-прежнему просто ужасный баланс в 2025-м — всего лишь четыре победы и 15 поражений.

    Перед первым матчем в Штутгарте у Штруффа была серия из четырех поражений.

    Кроме того, ранее был отрезок, на котором он проиграл восемь матчей подряд.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Штруфф прошел в Штутгарте первые два раунда, но не смог выйти на матч 1/4 финала.

    Легечка

    Иржи в стартовом матче выиграл у француза Бенжамена Бонзи — 6:4, 6:4.

    Для чешского теннисиста это был первый матч на траве с 2023 года. В прошлом сезоне ему пришлось пропустить серию турниров на этом покрытии из-за травмы спины.

    При этом в 2023-м Легечка дошел до четвертого круга на Уимблдоне. Пройти дальше ему помешала травма — в 1/8 финала чех не смог завершить матч против Даниила Медведева.

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    В текущем сезоне Легечка выиграл 19 из 30-ти матчей. На пяти турнирах он прошел дальше второго круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.75, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.45.

    Прогноз: два года назад Иржи обыграл Яна-Леннарда в напряженном пятисетовом матче на Ролан Гаррос. Сценарий предстоящего матча, вероятно, тоже не разочарует зрителей.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Штруфф — Легечка?

    Матч Штруфф — Легечка состоится 11 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Штруфф — Легечка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 25,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Штруфф — Легечка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 25,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Штруфф — Легечка?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Штруфф — Легечка?

    Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.75, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.45.

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    Штруфф — Легечка: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 11.06.202512:00. Сможет ли Легечка выиграть у Штруффа?
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