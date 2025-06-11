Штруфф — Легечка. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 11 июня 2025 года

Ян-Леннард Штруфф
Иржи Леxечка
Штруфф
В первом раунде Ян-Леннард одержал уверенную победу над итальянцем Маттео Арнальди — 6:4, 6:4.
У немецкого теннисиста при этом по-прежнему просто ужасный баланс в 2025-м — всего лишь четыре победы и 15 поражений.
Перед первым матчем в Штутгарте у Штруффа была серия из четырех поражений.
Кроме того, ранее был отрезок, на котором он проиграл восемь матчей подряд.
В прошлом году Штруфф прошел в Штутгарте первые два раунда, но не смог выйти на матч 1/4 финала.
Легечка
Иржи в стартовом матче выиграл у француза Бенжамена Бонзи — 6:4, 6:4.
Для чешского теннисиста это был первый матч на траве с 2023 года. В прошлом сезоне ему пришлось пропустить серию турниров на этом покрытии из-за травмы спины.
При этом в 2023-м Легечка дошел до четвертого круга на Уимблдоне. Пройти дальше ему помешала травма — в 1/8 финала чех не смог завершить матч против Даниила Медведева.
В текущем сезоне Легечка выиграл 19 из 30-ти матчей. На пяти турнирах он прошел дальше второго круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.75, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.45.
Прогноз: два года назад Иржи обыграл Яна-Леннарда в напряженном пятисетовом матче на Ролан Гаррос. Сценарий предстоящего матча, вероятно, тоже не разочарует зрителей.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.92.