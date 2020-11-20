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    Газизов рассказал, нужны ли «Спартаку» Гулиев и Ташаев

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о будущем полузащитников Аяза Гулиева и Александра Ташаева, которые в последнее время не играют за первую команду красно-белых.

    Аяз Гулиев
    Аяз Гулиев

    «Куда пропал Гулиев? Я его часто вижу, на тренировочном поле и в гостинице, где живу. Он работает со "Спартаком-2", возвращается после определенных ситуаций. Болел? Не буду вдаваться в подробности. Если футболист пропал — было что-то связанное с его здоровьем.

    Аяза не будет в "Спартаке" при Тедеско? Я слышал, что была какая-то неприятная ситуация, но в ней не участвовал. Надеюсь, все будет хорошо. Гулиев — ценный актив, футболист хорошего уровня. Он выше классом, чем "Спартак"-2, но для возвращения к прежним кондициям ему нужно через многое пройти.

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    • Ташаев тоже набирает кондиции в "Спартаке-2", скоро будет выглядеть неплохо. Может, и в основе будет играть.

    Пробьются ли они в основу до зимы? "Спартак" должен развиваться, как и его игроки. Если они не играют, то должны уйти, как это было с Ломовицким и Рассказовым», — сказал Газизов «Чемпионату».

    В текущем сезоне Гулиев и Ташаев ни разу не играли за «Спартак» в РПЛ. 0

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