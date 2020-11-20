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    Соболев может пропустить минимум 1,5-2 месяца из-за травмы колена

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    Врач спортивной медицины Валентин Беляевский, ранее работавший в «Ростове», поделился мнением о травме нападающего «Спартака» и сборной России Александра Соболева.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    Ранее стало известно, что у Соболева, когда он находился в расположении сборной России, произошла блокада коленного сустава.

    «Блокада коленного сустава — это термин, принятый в травматологии, который указывает на то, что что-то попало между суставными поверхностями и мешает разогнуть (или согнуть) сустав. То есть сгибание и разгибание голени в коленном суставе ограничено каким-то образованием.

    В подавляющем большинстве случаев блокада коленного сустава указывает на серьезное повреждение мениска. Но также это может быть по причине свободных хрящевых компонентов.

    Да, блокаду можно абсолютно легко устранить в раздевалке — растянуть сустав, вправить. Но играть при этом точно нельзя. Это может разрушить сустав и привести к плачевным изменениям.

    Нужно определить, что заблокировало сустав — будь то оторвавшийся кусок хряща или оторвавшийся кусок мениска. Если мы говорим о разрыве мениска, то это показание к операции.

    У профессионального футболиста это, скорее всего, будет резекция мениска (удаление поврежденной части), реабилитация при этом незначительная, речь идет о полутора месяцах.

    Если это резекция, то выйти на поле и полноценно играть можно только через месяца полтора-два», — приводит слова Беляевского «Матч ТВ». 0

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