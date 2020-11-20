Соболев может пропустить минимум 1,5-2 месяца из-за травмы колена

Врач спортивной медицины, ранее работавший в «Ростове», поделился мнением о травме нападающего «Спартака» и сборной России

Ранее стало известно, что у Соболева, когда он находился в расположении сборной России, произошла блокада коленного сустава.

«Блокада коленного сустава — это термин, принятый в травматологии, который указывает на то, что что-то попало между суставными поверхностями и мешает разогнуть (или согнуть) сустав. То есть сгибание и разгибание голени в коленном суставе ограничено каким-то образованием.

В подавляющем большинстве случаев блокада коленного сустава указывает на серьезное повреждение мениска. Но также это может быть по причине свободных хрящевых компонентов.

Да, блокаду можно абсолютно легко устранить в раздевалке — растянуть сустав, вправить. Но играть при этом точно нельзя. Это может разрушить сустав и привести к плачевным изменениям.

Нужно определить, что заблокировало сустав — будь то оторвавшийся кусок хряща или оторвавшийся кусок мениска. Если мы говорим о разрыве мениска, то это показание к операции.

У профессионального футболиста это, скорее всего, будет резекция мениска (удаление поврежденной части), реабилитация при этом незначительная, речь идет о полутора месяцах.

Если это резекция, то выйти на поле и полноценно играть можно только через месяца полтора-два», — приводит слова Беляевского «Матч ТВ». 0