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    Стало известно, почему Соболев не сыграл против Сербии

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    Журналист Илья Казаков рассказал, почему нападающий сборной России Александр Соболев провел в запасе матч против Сербии (0:5) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Насколько знаю, у Соболева перед игрой возникли боли в колене. Даже не так — у него "защелкнуло" колено. Заблокировало.

    Почему так случилось — это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю.

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    • Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал это, сняв бы сразу волну негатива», — написал Казаков в своем телеграм-канале.

    Напомним, сборная России по итогам группового этапа Лиги наций осталась в дивизионе B. 0

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