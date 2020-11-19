Стало известно, почему Соболев не сыграл против Сербии

Александр Соболев
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«Насколько знаю, у Соболева перед игрой возникли боли в колене. Даже не так — у него "защелкнуло" колено. Заблокировало.
Почему так случилось — это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю.
Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал это, сняв бы сразу волну негатива», — написал Казаков в своем телеграм-канале.
Напомним, сборная России по итогам группового этапа Лиги наций осталась в дивизионе B. 0