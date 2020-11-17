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    Радич: «Локомотив» не самый сильный клуб в карьере Николича. Марко пойдет дальше

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    Бывший голкипер «Ростова» Деян Радич рассказал некоторые подробности о главном тренере «Локомотива» Марко Николиче, с которым играл за сербский «Рад».

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    «Знаю его с двенадцати лет, и он всегда был серьезным парнем. И, кстати, всегда — бритоголовым. Мы с Марко до сих пор дружим. Иногда играем вместе за ветеранов "Рада". Я бы очень хотел, чтобы у него получилось в "Локомотиве".

    Знаю, как его там встретили. После Семина было очень сложно, но у Марко в характере есть такая черта — чем ему труднее, тем он сильнее. Думаю, он справится.

    Русский менталитет немного похож на сербский. Игроки по-разному мотивируют себя на матчи еврокубков и чемпионата. После Лиги чемпионов думают: "Ну, 'Уфу'-то мы легко обыграем". И начинаются проблемы. Марко сейчас пытается решить этот вопрос.

    К 40 годам он много добился как тренер в Сербии и Венгрии. Все потому, что он сильная личность с правильным характером. Это уже проявилось в матчах "Локомотива" с "Баварией" и "Атлетико". Если ему дадут время, он не только добьется результата, но разовьет молодых игроков. Думаю, "Локомотив" еще не самый сильный клуб в его тренерской карьере. Марко пойдет дальше», — приводит слова Радича «Матч ТВ». 0

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