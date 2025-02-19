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    «Монако» не смог пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов

    «Бенфика» — «Монако»: счет матча 3:3, обзор голов

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    Португальская «Бенфика» и французский «Монако» сыграли вничью со счетом 3:3 в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

    Оркан Кекчю
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    Оркан Кекчю

    Этот результат позволил пройти дальше «Бенфике», которая выиграла первую встречу со счетом 1:0.

    Голы в составе хозяев забивали Керем Актыркоглу, Вангелис Павлидис и Окран Кекчю.

    За монегасков отличились Такуми Минамино, Элисс Бен-Сегир и Джордж Иленихена.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/16 финала
    Бенфика — Монако 3:3
    Голы: 1:0 Керем Актюркоглу (22'), 1:1 Такуми Минамино (32'), 1:2 Элисс Бен-Сегир (51'), 2:2 Вангелис Павлидис (пенальти) (76'), 2:3 Джордж Иленихена (81'), 3:3 Оркун Кёкчю (84') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Альваро Фернандес, Томаш Араужу, Антониу Силва, Николас Отаменди, Фредрик Аурснес, Леандро Мартинс, Оркун Кёкчю (Joao Rego, 88'), Керем Актюркоглу (Зеки Мохамед Амдуни, 58'), Андреас Шельдеруп (Самуэль Даль, 58'), Вангелис Павлидис (Андреа Белотти, 88') Монако: Радослав Маецки, Каю Энрике (Кассум Уаттара, 80'), Кристиан Мависса (Джордж Иленихена, 80'), Уилфрид Синго, Тило Керер, Элисс Бен-Сегир, Магнес Аклиуше, Брил Эмболо (Мика Биерет, 65'), Такуми Минамино (Lucas Michal, 87'), Ламин Камара, Крепин Дьятта Предупреждения: Магнес Аклиуше (62'), Леандро Мартинс (67'), Зеки Мохамед Амдуни (71')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    По итогам двух встреч португальская команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, ее соперник определится после жеребьевки, которая пройдет 21 февраля.

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