Чили — Перу. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.11.2020)

В 02:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Чили»: Клаудио Браво, Гильермо Марипан, Маурисио Исла, Пауло Диас, Артуро Видаль, Cesar Pinares, Эрик Пульгар, Фабиан Орельяна, Жан Босежур, Jean Meneses, Felipe Mora.

«Перу»: Педро Гальесе, Луис Абрам, Мигель Трауко, Мигель Араухо, Луис Адвинкула, Ренато Тапиа, Андре Каррильо, Йосимар Йотун, Эдисон Флорес, Pedro Aquino, Рауль Руидиас.

Предыдущий матч соперников: «Чили» — «Перу» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

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