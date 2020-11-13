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    Кларк: Мы сыграли по типично шотландскому сценарию

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Сербии Сборная Шотландии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал выход на Евро-2020 после победы над Сербией в финальном стыковом матче квалификации.

    Стив Кларк
    Стив Кларк

    «Мы сыграли по типично шотландскому сценарию — 1:0 и пропущенный гол на последней минуте со стандарта. Легко можно было разочароваться, посыпаться и завершить матч не лучшим образом. Но в дополнительное время парни мои сцепили зубы, продолжали верить и в итоге были вознаграждены. Они справились с нервами.

    Для шотландцев сейчас очень трудное время. Перед игрой мы говорили, что попытаемся сделать так, чтобы в пятницу утром страна улыбалась. Надеюсь, так и будет. Здорово, если нам удалось внести свою лепту, чтобы вся Шотландия чувствовала себя немного лучше», — приводит слова тренера BBC.

    На Евро-2020 Шотландия сыграет в группе D с Англией, Хорватией и Чехией. 0

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