Черчесов не общался с Дзюбой по поводу невызова в сборную России

Главный тренер сборной Россиизаявил, что не общался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой по поводу решения не включать его в состав на ноябрьские матчи команды.

«Во-первых, вчера мы сказали, что в жизни бывает всякое. Постарались максимально отодвинуть команду от этой ситуации. И самому Артему, наверное, нужно время, чтобы как-то прийти в себя, побыть в семье. Поэтому решили, что на этом сборе его не будет.

Я с ним не разговаривал, но люди из тренерского штаба связывались. Он знает и изначально знал о моем решении, потому что он попросил дать ему готовиться к своей игре, чтобы достойно сыграть

Если такая ситуация есть, ее нужно закрыть максимально комфортно для всех сторон. Мы думаем, что это правильно. Он побудет дома, ситуация закроется.

Интервью Станислава Черчесова

Сборной же нужно готовиться к матчам, а Дзюба, как капитан команды, прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимаем. Он спокойно будет готовиться. Развитие событий подскажет наши дальнейшие действия», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России. 0