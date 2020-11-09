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    Черчесов не общался с Дзюбой по поводу невызова в сборную России

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не общался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой по поводу решения не включать его в состав на ноябрьские матчи команды.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Во-первых, вчера мы сказали, что в жизни бывает всякое. Постарались максимально отодвинуть команду от этой ситуации. И самому Артему, наверное, нужно время, чтобы как-то прийти в себя, побыть в семье. Поэтому решили, что на этом сборе его не будет.

    Я с ним не разговаривал, но люди из тренерского штаба связывались. Он знает и изначально знал о моем решении, потому что он попросил дать ему готовиться к своей игре, чтобы достойно сыграть

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    • Если такая ситуация есть, ее нужно закрыть максимально комфортно для всех сторон. Мы думаем, что это правильно. Он побудет дома, ситуация закроется.

    Интервью Станислава Черчесова

    Сборной же нужно готовиться к матчам, а Дзюба, как капитан команды, прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимаем. Он спокойно будет готовиться. Развитие событий подскажет наши дальнейшие действия», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России. 0

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