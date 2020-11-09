Черчесов: Ждём Миранчука и Черышева. Оба здоровы и приедут в хорошем настроении

Главный тренер сборной Россиирассказал о тренировках и состоянии команды перед ноябрьскими матчами.

«22 футболиста и три вратаря сегодня были на поле, ждём Миранчука и Черышева, которые играли вчера в своих клубах. Оба здоровы, оба приедут в хорошем настроении, потому что и Миранчук забил, и Черышев выиграл у "Реала". Сегодня всё в стандартном режиме, общая тренировка восстановительного плана. Кто-то больше, кто-то меньше. Сегодня баня, сауна. Завтра — более полноценная тренировка», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.

12 ноября команда сыграет с Молдавией в рамках товарищеской встречи. 15 и 18 ноября сборная России встретится с Турцией и Сербией в поединках Лиги наций. 0