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    Черчесов: Ждём Миранчука и Черышева. Оба здоровы и приедут в хорошем настроении

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о тренировках и состоянии команды перед ноябрьскими матчами.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «22 футболиста и три вратаря сегодня были на поле, ждём Миранчука и Черышева, которые играли вчера в своих клубах. Оба здоровы, оба приедут в хорошем настроении, потому что и Миранчук забил, и Черышев выиграл у "Реала". Сегодня всё в стандартном режиме, общая тренировка восстановительного плана. Кто-то больше, кто-то меньше. Сегодня баня, сауна. Завтра — более полноценная тренировка», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной России.

    12 ноября команда сыграет с Молдавией в рамках товарищеской встречи. 15 и 18 ноября сборная России встретится с Турцией и Сербией в поединках Лиги наций. 0

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