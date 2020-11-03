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    Кучаев: Скорее удивился, чем ждал вызова в сборную

    Футбол Сборная России Футбол России Лига наций ЦСКА Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что удивился вызову в сборную России на предстоящие матчи Лиги наций.

    Константин Кучаев
    Константин Кучаев

    Ранее Кучаев не вызывался в национальную команду.

    «Скорее удивился, чем ждал вызова, потому что вряд ли я могу ждать этого.

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    12 ноября сборная России встретится с Молдавией в товарищеском матче. В Лиге наций команда Станислава Черчесова проведет две встречи — 15 ноября на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде против Сербии. 0

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