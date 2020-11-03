Кучаев: Скорее удивился, чем ждал вызова в сборную

Полузащитник ЦСКАрассказал, что удивился вызову в сборную России на предстоящие матчи Лиги наций.

Ранее Кучаев не вызывался в национальную команду.

«Скорее удивился, чем ждал вызова, потому что вряд ли я могу ждать этого.

Еще ни разу со Станиславом Черчесовым не общался», — сказал футболист ЦСКА в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

12 ноября сборная России встретится с Молдавией в товарищеском матче. В Лиге наций команда Станислава Черчесова проведет две встречи — 15 ноября на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде против Сербии. 0