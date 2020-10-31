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    Дубль Мурьеля принес «Аталанте» победу над «Кротоне»

    «Кротоне» — «Аталанта»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Кротоне Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 6-го тура чемпионата Италии «Кротоне» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе гостей дубль оформил колумбийский нападающий Луис Мурьель, отличившийся на 26-й и 38-й минутах. Хозяева ответили голом нигерийца Симеона Нванкво на 40-й минуте.

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе команды.

    Футбол. Италия. Серия А
    Кротоне — Аталанта 1:2
    Голы: 0:1 Луис Мурьель (26'), 0:2 Луис Мурьель (38'), 1:2 Simy (41') Кротоне: Alex Cordaz, Лисандро Магальян, Себастьяно Луперто, Лука Марроне, Ahmad Benali, Niccolo Zanellato (Лука Силигарди, 78'), Педру Перейра (Андреа Рисполи, 78'), Аркадиуш Реца, Милош Вулич, Simy, Junior Messias Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро (Хосе Луис Паломино, 73'), Берат Джимсити, Алехандро Гомес (Йосип Иличич, 46'), Ремо Фройлер, Руслан Малиновский (Маттео Пессина, 89'), Johan Mojica, Ханс Хатебур (Бошко Шутало, 68'), Марио Пашалич, Луис Мурьель (Дуван Сапата, 46') Предупреждения: Ханс Хатебур (37'), Лука Марроне (49'), Рафаэл Толой (62'), Кристиан Ромеро (70')

    «Аталанта» занимает второе место, набрав 12 очков в шести матчах. Лидирует в серии А «Милан», у которого 13 очков после пяти встреч.

    «Кротоне» находится на последней 20-й строчке таблицы чемпионата Италии, имея лишь одно очко после шести игр.

    8 ноября состоятся матчи «Торино» — «Кротоне» и «Аталанта» — «Интер». 0

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