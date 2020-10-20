УЕФА может реформировать Лигу чемпионов

намерен изменить формат Лиги чемпионов, сообщает The Telegraph. Изменения коснутся главного континентального турнира с 2024 года. Число участников группового этапа возрастет с 32 до 36.

Рассматривается два варианта расширения. Первый заключается в распределении 36 команд по шести группами. Каждая команда сыграет по 10 матчей, по пять матчей дома и пять — на выезде.

Другой вариант подразумевает такое же количество поединков в группе, однако соперники будут определяться по специальной «швейцарской системе», преимущественно используемой в шахматах.

Ожидается, что окончательное решение может быть принято уже в следующем году. 0