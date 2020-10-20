УЕФА может реформировать Лигу чемпионов
globallookpress.com
Рассматривается два варианта расширения. Первый заключается в распределении 36 команд по шести группами. Каждая команда сыграет по 10 матчей, по пять матчей дома и пять — на выезде.
Другой вариант подразумевает такое же количество поединков в группе, однако соперники будут определяться по специальной «швейцарской системе», преимущественно используемой в шахматах.
Ожидается, что окончательное решение может быть принято уже в следующем году. 0