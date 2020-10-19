Мавинга: «Ренну» придется очень сложно с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Рубина» и «Ренна»заявил, что по матчам РПЛ сложно оценивать уровень

Матч 1-го тура Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» состоится во вторник, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).

«Что могу сказать о российском футболе? Там особенный чемпионат, в котором очень сложно играть. "Ренну" придется очень сложно с "Краснодаром".

В прошлом сезоне "быки" уступили лишь "Зениту" и "Локомотиву", что говорит о возможностях команды. К тому же, там выступает Кабелла, он находится просто в идеальной форме

В РПЛ у команд может быть максимум 8 иностранцев в составе из 25 игроков.

Поэтому к этому матчу нельзя подготовиться, посмотрев только игры чемпионата, в составе могут быть изменения в зависимости от турнира.

А вот в ответной игре нужно будет принять во внимание климатические условия, которые иногда могут быть жесткими и непривычными для иностранцев», — сказал Мавинга в интервью официальному сайту французского клуба.

Как стало известно, Кабелла не полетел с командой на выезд из-за сомнительного теста на коронавирус. По этой же причине остался дома и нападающий Евгений Марков.

Также не поможет команде главный тренер Мурад Мусаев, у которого ангина. 0