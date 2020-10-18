«Удинезе» — «Парма»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 4-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу над «Пармой» — 3:2.

В составе хозяев голы на свой счет записали Самир и Игнасио Пуссетто, а защитник гостей Симоне Якопини отправил мяч в собственные ворота.

За «Парму» отличились бывший полузащитник «Зенита» Эрнани и Янн Карамо.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Парма 3:2 Голы: 0:1 Эрнани (26'), 1:1 Самир Ханданович (28'), 2:1 Симоне Якопини (автогол) (52'), 2:2 Янн Карамо (70'), 3:2 Игнасио Пуссетто (89') Удинезе: Николас, Самир Ханданович, Родриго Бекао, Себастьен Де Майо, Томас Ауэян (Fernando Forestieri, 78'), Родриго Де Пауль, Хидде тер Авест, Толгай Али Арслан (Жан-Виктор Макенго, 67'), Роберто Перейра (Жерар Деулофеу, 78'), Стефано Окака Чука, Кевин Ласанья (Игнасио Пуссетто, 67') Парма: Луиджи Сепе, Симоне Якопини, Джузеппе Пеццелла, Риккардо Гальоло, Венсан Лорини, Ясмин Куртич (Вилан Сиприен, 64'), Гастон Бругман (Симон Зом, 64'), Эрнани (Альберто Грасси, 80'), Юрай Куцка, Янн Карамо, Жервиньо Предупреждения: Родриго Бекао (32'), Толгай Али Арслан (45'), Гастон Бругман (57'), Симоне Якопини (73'), Жан-Виктор Макенго (90')

Хозяева набрали первые 3 очка в сезоне, у «Пармы» такое же количество очков.

В следующем туре «Удинезе» отправится в гости к «Фиорентине», а «Парма» примет «Специю». Оба матча состоятся 25 октября. 0