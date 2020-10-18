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    Тедеско: Мозес за полчаса против «Химок» показал свои качества

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выездную победу своей команды над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ, а также отметил дебют новичка москвичей Виктора Мозеса.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Говоря о Викторе, его последний матч был 27 июля, после длительного периода нельзя ожидать блестящей игры. К тому же есть понятие, насколько хорошо игрок может войти в игру, даже когда он полностью готов.

    Тем не менее мы увидели за 30 минут отличную передачу на Ларссона, были видны качества игрока, есть время чтобы подтянуть форму и кондиции. Виктор вошел в игру, когда команда проигрывала 0:1, поэтому думаю, что все будет хорошо», — цитирует Тедеско ТАСС.

    В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает второе место (24 очка), а «Химки» — 14-е (6 очков). 0

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