Тедеско: Мозес за полчаса против «Химок» показал свои качества

Главный тренерпрокомментировал выездную победу своей команды над(3:2) в матче 11-го тура РПЛ, а также отметил дебют новичка москвичей

«Говоря о Викторе, его последний матч был 27 июля, после длительного периода нельзя ожидать блестящей игры. К тому же есть понятие, насколько хорошо игрок может войти в игру, даже когда он полностью готов.

Тем не менее мы увидели за 30 минут отличную передачу на Ларссона, были видны качества игрока, есть время чтобы подтянуть форму и кондиции. Виктор вошел в игру, когда команда проигрывала 0:1, поэтому думаю, что все будет хорошо», — цитирует Тедеско ТАСС.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает второе место (24 очка), а «Химки» — 14-е (6 очков). 0