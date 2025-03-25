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    Катарцы совершат блицкриг

    Кыргызстан — Катар: прогноз и ставка на ЧМ-2026 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кыргызстан — Катар
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    Сборная Катара
    Ставка и прогноз на матч Кыргызстан — Катар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кыргызстан

    Турнирное положение: Киргизы нынешнюю квалификацию проваливают. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Кыргызстан в 7 турах квалификации набрал лишь 3 очка. Причем команда забила 6 мячей при 14 пропущенных.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Киргизы минимально уступили Узбекистану.

    При этом чуть ранее киргизы с боем уступили Ирану (2:3). Да и поединок с ОАЭ завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кыргызстан добыл 1 победу. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Киргизы имеют лишь математические шансы на попадание в первую четверку. При этом команда уступила в 3 своих последних матчах.

    Матчи с Катаром для команды традиционно складываются неудачно. В двух очных поединках Кыргызстан уступил катарцам.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Киргизам ничего другого банально не остается.

    Катар

    Турнирное положение: Катарцы относительно неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Катар в 7 поединках разжился 10 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 15 результативными ударами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Катарцы нанесли поражение КНДР (5:1).

    До того команда подписала мировую с Кувейтом (1:1). А вот встреча с Оманом завершилась досадным поражением (1:2).

    Вообще же, Катар в 5 своих последних матчах добыл 1 викторию. Забила в них команда 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе катарцы выглядят не столь выгодно. Правда, команда не проигрывает 2 матча кряду.

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    При этом Катар имеет крайне ненадежные тылы. В свои ворота команда пропустила аж 18 мячей в 7 матчах квалификации.

    Катарцы на 7 очков опережают идущих следом киргизов. Да и в созидательном плане команда смотрится симпатично.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. При этом катарцы теоретически еще могут догнать Узбекистан.

    Статистика для ставок

    • Киргизы пропускают в среднем 2 гола за матч

    • Кыргызстан уступил в 3 своих последних поединках

    • Катарцы в среднем пропускают больше 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Катар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    Киргизы имеют проблемы с надежностью своих тылов, и вряд ли смогут дать бой крепким катарцам.

    Ставка: Победа Катара в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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