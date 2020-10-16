УЕФА может лишить Россию матчей Евро-2020

Чемпионат Европы 2020, который запланирован на лето следующего года, может состояться в другом формате, сообщает The Sun.

По данным источника, вместо 12 городов руководство УЕФА выберет одну страну, где будут сыграны матчи чемпионата. Формат турнира будет похож на то, как разыгрывали Лигу чемпионов в предыдущем сезоне.

Отмечается, что Баку и Санкт-Петербург могут стать первыми городами, которые будут сокращены УЕФА.

Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. 0