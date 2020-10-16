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    УЕФА может лишить Россию матчей Евро-2020

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    Чемпионат Европы 2020, который запланирован на лето следующего года, может состояться в другом формате, сообщает The Sun.

    УЕФА может лишить Россию матчей Евро-2020
    УЕФА может лишить Россию матчей Евро-2020

    По данным источника, вместо 12 городов руководство УЕФА выберет одну страну, где будут сыграны матчи чемпионата. Формат турнира будет похож на то, как разыгрывали Лигу чемпионов в предыдущем сезоне.

    Отмечается, что Баку и Санкт-Петербург могут стать первыми городами, которые будут сокращены УЕФА.

    Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. 0

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