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    Сенников: Венгрия — менее грозный соперник, чем Турция

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    Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды в Лиге наций с Венгрией.

    Дмитрий Сенников
    Дмитрий Сенников

    «Мы играем дома, и встреча с Венгрией станет последней домашней в этом году. Если мы хотим подняться в классе и играть в группе А с сильными соперниками, то сейчас самое время, чтобы побеждать и создать задел перед выездными матчами. В таком случае у нас появляются хорошие шансы. В свою очередь, последний матч с турками получился достаточно тяжелым. Мы имели преимущество в первом тайме, а после перерыва соперник перехватил инициативу и сравнял счет.

    Было немного тревожно во втором тайме, но хорошо, что удержали ничью. Думаю, что какие-то выводы будут сделаны. Должна быть какая-то ротация, кому-то дадут отдохнуть. Наша команда должна играть только на победу. Венгрия — менее грозный соперник, чем Турция. В составе турков хороший подбор футболистов, а венгры — команда характера. Мне кажется, что самое главное — с первых минут показать, что ты дома, а они в гостях. Стараться давить соперника на своей половине поля, как мы сделали в первом матче, когда вели со счетом 3:0. Но только-только у венгров появился кураж, как они забили дважды и чуть не сравняли счет.

    Поэтому, конечно, их нужно опасаться. Но всё зависит от нас. Возможно, мы увидим какие-то новые схемы и наработки. Может быть, нужно ввести в игру более свежих футболистов. Однако я не думаю, что есть какие-то проблемы с восстановлением. Все команды так играют. Тем более что для нас оба матча — домашние», — сказал Сенников «Матч ТВ».

    Встреча Россия — Венгрия состоится 14 октября и начнется в 21:45 мск. 0

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