Рохо может вернуться в «Спартак»

Защитникможет вернуться в московский, сообщает futaa.com.

Аргентинец давно не получал игровой практики в основной команде и даже не тренируется с ней. «Манкунианцы» не намерены предлагать 30-летнему центрбеку новый контракт и, скорее всего, он уйдет свободным агентом.

Рохо может арендовать «Спортинг», а также он может вернуться в Аргентину, чтобы сыграть за «Эстудиантес». Однако не исключается вариант с его возможным возвращением в «Спартак».

Напомним что за «Спартак» Рохо выступал в период с 2010 по 2012 год. Контракт с МЮ действителен до конца июня 2021 года. 0