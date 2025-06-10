ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду с трофеем Лиги НацийСлёзы Роналду и великий матч в Мюнхене: Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций Маурисио ПочеттиноСледующий тренер «Тоттенхэма»: возвращение Почеттино, Ираола и другие главные кандидаты на замену уволенного Постекоглу Мераб ДвалишвилиДвалишвили разгромил О'Мэлли, Харрисон отобрала титул у Пеньи. Обзор карда UFC 316
    Все новости спорта

    Узбеки начнут без прелюдий

    Узбекистан — Катар: прогноз на ЧМ-2026 со ставкой за 2.50

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Узбекистана Прогнозы на сборную Катара
    Прогноз и ставки на Узбекистан — Катар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Узбекистана
    10 июня в 10-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Узбекистан и Катар. Начало игры — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан — Катар, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Азия 10 Июня 2025 года

    Узбекистан

  • Ташкент
    •  Узбекистан 16:45 Катар

    Катар

  • Доха
    •

    Узбекистан

    Турнирное положение: Узбеки уже квалифицировались на Мундиаль. Команда нынче находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом Узбекистан в 9 матчах квалификации набрал 18 очков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

    Узбекистан — Катар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. Узбеки не смогли одолеть ОАЭ (0:0).

    При этом чуть ранее Узбекистан подписал боевую мировую с Ираном (2:2). А вот поединок с Кыргызстаном принес три очка (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Узбекистан добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Узбеки уже доигрывают отборочный турнир. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

    При всем при этом Узбекистан традиционно успешно противостоит Катару. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Узбеки намерены завершить квалификацию на мажорной ноте.

    Катар

    Турнирное положение: Катарцы нынче пребывают на подъеме. Команда уже не опустится ниже 4 места в группе.

    Причем Катар в 9 поединках квалификации добыли 13 зачетных баллов. Причем забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

  • Не только Хави. Топ-10 безработных тренеров прямо сейчас
  • Три Лиги Чемпионов, золото Евро и возвращение «Ливерпуля» на вершину — лишь малая часть достижений тренеров, которые сейчас вне игры
  • 07/06/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Катарцы переиграли Иран (1:0).

    До того команда потерпела поражение от Кыргызстана (1:3). А вот чуть раньше она уверенно расправилась с КНДР (5:1).

    Вообще же, Катар в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе катарцы находятся на подъеме. Команда не потеряла шансы на попадание на Мундиаль.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом Катар имеет приличный по именам подбор игроков. Вот только пропускает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

    Катарцы достаточно сильны, однако не блещут стабильностью. При этом команда победила только в 4 матчах квалификации из девяти.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Катарцы постараются завершить турнир на третьей позиции.

    Статистика для ставок

    • Катарцы в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч

    • Узбеки не побеждали в двух своих последних матчах

    • Узбекистан не проигрывал в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Узбеки мотивированы завершить квалификацию на позитивной ноте, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа Узбекистана в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Узбекистан — Катар?

    Матч Узбекистан — Катар состоится 10 июня 2025 года в 16:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Узбекистан — Катар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Узбекистан — Катар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан — Катар?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Узбекистан — Катар?

    Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Фернандес — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Квитова — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Касаткина — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Беррейдж — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Векич — Захарова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Уганда — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Мухова — Инглис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Косово — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Черногория — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Узбекистан — Катар: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 10.06.202516:45. Узбеки начнут без прелюдий
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры