Узбекистан — Катар: прогноз на ЧМ-2026 со ставкой за 2.50

10 июня в 10-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Узбекистан и Катар. Начало игры — в 16:45 мск. Ставка и прогноз на матч Узбекистан — Катар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбеки уже квалифицировались на Мундиаль. Команда нынче находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Узбекистан в 9 матчах квалификации набрал 18 очков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. Узбеки не смогли одолеть ОАЭ (0:0).

При этом чуть ранее Узбекистан подписал боевую мировую с Ираном (2:2). А вот поединок с Кыргызстаном принес три очка (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Узбекистан добыла 2 победы. При этом игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Узбеки уже доигрывают отборочный турнир. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При всем при этом Узбекистан традиционно успешно противостоит Катару. Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Узбеки намерены завершить квалификацию на мажорной ноте.

Катар

Турнирное положение: Катарцы нынче пребывают на подъеме. Команда уже не опустится ниже 4 места в группе.

Причем Катар в 9 поединках квалификации добыли 13 зачетных баллов. Причем забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Катарцы переиграли Иран (1:0).

До того команда потерпела поражение от Кыргызстана (1:3). А вот чуть раньше она уверенно расправилась с КНДР (5:1).

Вообще же, Катар в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе катарцы находятся на подъеме. Команда не потеряла шансы на попадание на Мундиаль.

При этом Катар имеет приличный по именам подбор игроков. Вот только пропускает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Катарцы достаточно сильны, однако не блещут стабильностью. При этом команда победила только в 4 матчах квалификации из девяти.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Катарцы постараются завершить турнир на третьей позиции.

Статистика для ставок

Катарцы в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч

Узбеки не побеждали в двух своих последних матчах

Узбекистан не проигрывал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Узбекистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Узбеки мотивированы завершить квалификацию на позитивной ноте, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.

Ставка: Победа Узбекистана в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05