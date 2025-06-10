Спаллетти может приостановить карьеру

Лучано Спаллетти Фото: globallookpress.com
«Мне говорят, что Спаллетти полностью вымотан и больше не хочет тренировать. В последние часы он получил предложение от "Фиорентины", но отказался. "Ювентус" интересовался им некоторое время назад, но для Спаллетти ситуация в сборной Италии стала серьёзным ударом», — приводит слова Импалломени Tuttomercatoweb.
Календарь и таблица Лиги наций
66-летний Лучано Спаллетти решил покинуть сборную Италии после разгромного поражения от Норвегии (0:3) в квалификации ЧМ-2026.