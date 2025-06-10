Журналиствысказался о подавленном состоянии. Специалист покинул пост главного тренера сборной Италии. Теперь Спаллетти может приостановить карьеру.

«Мне говорят, что Спаллетти полностью вымотан и больше не хочет тренировать. В последние часы он получил предложение от "Фиорентины", но отказался. "Ювентус" интересовался им некоторое время назад, но для Спаллетти ситуация в сборной Италии стала серьёзным ударом», — приводит слова Импалломени Tuttomercatoweb.

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66-летний Лучано Спаллетти решил покинуть сборную Италии после разгромного поражения от Норвегии (0:3) в квалификации ЧМ-2026.