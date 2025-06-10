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    Кисляк: Я хотел бы выступать за «Барселону»

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    Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос о дальнейших планах в карьере. Футболист заявил, что хотел бы играть за «Барселону».

    Матвей Кисляк
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    Матвей Кисляк

    «Английская Премьер-лига является моей любимой лигой, считаю её лучшей. Но, будем реалистами, сейчас туда уехать практически невозможно. И в плане политики, и в целом, мало смотрят оттуда на нас сейчас. А так, в целом, нет большой разницы. Есть Испания, я болею за "Барселону", туда тоже хочется. Но это такие глобальные цели. Для этого нужно сделать много маленьких шагов.

    Я пока не сказал последнего слова в ЦСКА. Конечно, меня ждёт большая работа в клубе, как говорят на молодёжном сленге, нужно ещё "пошуметь". Была цель — выиграть трофей с ЦСКА, получилось в первом сезоне. Не буду говорить громких слов о чемпионстве, но хочется, конечно. Есть такая цель и у меня, и у команды, будем идти к этому мелкими шагами», — приводит слова Кисляка ТАСС.

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    Кисляк — воспитанник ЦСКА. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2028 года.

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