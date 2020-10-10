ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельПоследний шанс Тухеля. Тренер ведет войну с Леонардо
  • 11:31
    • Марио Фернандес сдал сомнительный тест на коронавирус
  • 11:50
    • Ушел из жизни бывший игрок «Спартака» Василий Кульков
  • 11:05
    • Мозес прошел медобследование для «Спартака»
  • 10:33
    • «Тамбов» подпишет украинского футболиста
  • 07:47
    • Джокович сыграет с Надалем в финале «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Федун выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что экс-защитник Василий Кульков навсегда останется в памяти болельщиков самоотверженным бойцом.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    Кульков скончался на 54 году жизни 10 октября в реанимации. Планировалось, что в этот день бывший футболист перенесет плановую операцию по онкологии.

    «Василий Кульков навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком.

    Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

  • Марио Фернандес сдал сомнительный тест на коронавирус
  • Читайте по теме

    • За «Спартак» Кульков выступал с 1989 по 1991 год. Затем он вернулся в команду в 1995 году и отыграл за нее еще два сезона. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдет ли Германия Украину в таблице?
  • Украина — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Продолжит ли Испания свою сухую серию?
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Сможет ли Кенин остановить Швентек?
  • Швентек — Кенин. Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.94
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 19:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Украина — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Швентек — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Франция — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Казахстан — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвегия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Ванкувер — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры