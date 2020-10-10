Федун выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

Владелец «Спартака»заявил, что экс-защитникнавсегда останется в памяти болельщиков самоотверженным бойцом.

Кульков скончался на 54 году жизни 10 октября в реанимации. Планировалось, что в этот день бывший футболист перенесет плановую операцию по онкологии.

«Василий Кульков навсегда останется в памяти красно-белых болельщиков самоотверженным бойцом и светлым, добрым человеком.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

За «Спартак» Кульков выступал с 1989 по 1991 год. Затем он вернулся в команду в 1995 году и отыграл за нее еще два сезона. 0