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    Марио Фернандес сдал сомнительный тест на коронавирус

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    Тест защитника сборной России Марио Фернандеса на коронавирус защитника дал сомнительный результат, сообщает пресс-служба национальной команды.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес

    «В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом.

    Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов сборной отрицательные.

    Защитник Георгий Джикия и вратарь Маринату Гильерме, тесты которых ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным»,- говорится в заявлении.

    11 октября на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций УЕФА. 14 октября на том же стадионе подопечные Станислава Черчесова примут Венгрию. 0

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