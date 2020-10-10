Марио Фернандес сдал сомнительный тест на коронавирус

Тест защитника сборной Россиина коронавирус защитника дал сомнительный результат, сообщает пресс-служба национальной команды.

«В пятницу члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов сборной отрицательные.

Защитник Георгий Джикия и вратарь Маринату Гильерме, тесты которых ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным»,- говорится в заявлении.

11 октября на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций УЕФА. 14 октября на том же стадионе подопечные Станислава Черчесова примут Венгрию. 0