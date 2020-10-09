«Ман Сити» близок к продлению контракта с Де Брейне

Полузащитникможет в ближайшее время подписать новый контракт с, утверждает The Times.

Руководство «горожан» обратилось к бельгийскому хавбеку с предложение о новом пятилетнем соглашении в начале октября.

Футболист еще не согласился на предложенные условия, но стороны достигли существенного прогресса в переговорах. Ожидается, что базовая недельная зарплата Де Брейне составит 300 тысяч фунтов, но футболист в теории сможет получать и больше с помощью различных бонусов.

В этом сезоне 29-летний игрок провел пять матчей за «Сити», отличившись одним голом и одним ассистом. 0