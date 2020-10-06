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    Президент «Лейрии»: Есть мнение, что Вендел не дозрел для решения больших задач

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    Президент «Лейрии» Александр Толстиков поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» бразильского полузащитника лиссабонского «Спортинга» Вендела.

    Вендел
    Вендел

    Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Вендела не менее 20 миллионов евро.

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    • «По моему мнению, Вендел — футболист с очень хорошими качествами и данными. Он придаст "Зениту" глубину состава и мощь — этот игрок достаточно габаритный для середины поля. На сегодняшний день он мотор "Спортинга", но не все игры проводит ровно. В некоторых матчах Вендел не настолько активен, как хотелось бы.

    Посмотрим, достаточно ли этого будет для питерцев. Бразилец уже четыре сезона выступает в "Спортинге", два из них на очень хорошем уровне. О нем много пишут и обсуждают. Но есть мнение, что он не дозрел для решения больших задач.

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    • Можно ли назвать переплатой цифру в 20 млн евро, которая фигурирует в СМИ? "Зенит" — большой клуб, ему сложно найти футболиста такого уровня за меньшие деньги. Рынок диктует цены. Думаю, если бы его покупал какой-то другой европейский клуб, то сумма могла быть ниже. "Спортинг" бы на это пошел, так как сейчас испытывает серьезные финансовые затруднения», — сказал Толстиков «Известиям».

    Вендел выступает за «Спортинг» с 2018 года. В составе лиссабонской команды он провел в общей сложности 79 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 8 голевых передач. 0

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