Кутепов недоволен своим положением в «Спартаке»

Защитник «Спартака»поделился эмоциями от возвращения в сборную России.

«Очень соскучился по сборной, приятно снова сюда вернуться. Отдельное спасибо тренерскому штабу, что дали мне такую возможность. Буду работать, доказывать.

Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав "Спартака". Работаю, показываю то, что умею и должен. Дальше решение уже идет от тренерского штаба. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная.

Думаю, физически мы здорово готовы: чемпионат в самом разгаре, все ребята в очень хорошей форме. Это нормальный график — минимум нагрузочных тренировок и больше игр. Для любого футболиста это огромное счастье. Чем больше матчей, тем лучше!», — приводит слова Кутепова официальный сайт РФС. 0