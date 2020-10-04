Матч «Ювентус» — «Наполи» не будет перенесен

Матч третьего тура чемпионатадолжен состоится в назначенный срок, сообщает пресс-служба Серии А.

«Серия А подтверждает, что матч третьего тура чемпионата Италии "Ювентус" — "Наполи" все еще запланирован на 4 октября», — говорится в заявлении лиги.

Ранее стало известно, что «Наполи» не вылетел на игру. «Ювентус» заявил, что намерен прибыть на матч при любом развитии событий.

До этого сообщалось, что служба здравоохранения Неаполя запретила «Наполи» вылет в Турин. Отмечалось, что служба безопасности заблокировала игроков клуба в аэропорту.

Причиной стала вспышка коронавируса в команде. Стало известно, что два футболиста и один сотрудник неаполитанцев сдали положительные тесты на COVID-19.

Была информация о том, что «Наполи» в случае неявки будет засчитано поражение.

Согласно новым правилам, в случае, если в течение недели выявлено десять и более фактов заболевания коронавирусом, команда имеет право один раз за сезон попросить о переносе матча.

В иных случаях клуб, в составе которого есть минимум 13 здоровых футболистов, обязан проводить матч, если таковых нет — ему засчитывается техническое поражение со счетом 0:3. 0