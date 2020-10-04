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    Матч «Ювентус» — «Наполи» не будет перенесен

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    Матч третьего тура чемпионата «Ювентус» — «Наполи» должен состоится в назначенный срок, сообщает пресс-служба Серии А.

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    «Серия А подтверждает, что матч третьего тура чемпионата Италии "Ювентус" — "Наполи" все еще запланирован на 4 октября», — говорится в заявлении лиги.

    Ранее стало известно, что «Наполи» не вылетел на игру. «Ювентус» заявил, что намерен прибыть на матч при любом развитии событий.

  • СМИ: Матч «Ювентус» — «Наполи» не состоится из-за коронавируса
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    • До этого сообщалось, что служба здравоохранения Неаполя запретила «Наполи» вылет в Турин. Отмечалось, что служба безопасности заблокировала игроков клуба в аэропорту.

    Причиной стала вспышка коронавируса в команде. Стало известно, что два футболиста и один сотрудник неаполитанцев сдали положительные тесты на COVID-19.

    Была информация о том, что «Наполи» в случае неявки будет засчитано поражение.

    Согласно новым правилам, в случае, если в течение недели выявлено десять и более фактов заболевания коронавирусом, команда имеет право один раз за сезон попросить о переносе матча.

    В иных случаях клуб, в составе которого есть минимум 13 здоровых футболистов, обязан проводить матч, если таковых нет — ему засчитывается техническое поражение со счетом 0:3. 0

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