Гвардиола рассказал, останется ли Зинченко в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника

Зинченко не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч Кубка английской лиги против «Бернли» (3:0).

По словам Гвардиолы, украинский футболист снова получил травму, и его отсутствие в составе никак не связано с возможным трансфером.

Ранее сообщалось, что Зинченко может перейти в «Барселону». Также среди претендентов на украинца называли «Наполи».

«Вчера или позавчера он снова получил травму. Только восстановился, как опять травмировался и выбыл недели на две-три», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Гвардиола также заявил, что Зинченко не уйдет из «Манчестер Сити» этой осенью.

«Он останется с нами», — добавил главный тренер «горожан».

В этом сезоне Зинченко из-за травмы не сыграл за «Манчестер Сити» ни одного матча. 0