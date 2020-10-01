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    Гвардиола рассказал, останется ли Зинченко в «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Александра Зинченко.

    Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола
    Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола

    Зинченко не попал в заявку «Манчестер Сити» на матч Кубка английской лиги против «Бернли» (3:0).

    По словам Гвардиолы, украинский футболист снова получил травму, и его отсутствие в составе никак не связано с возможным трансфером.

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    • Ранее сообщалось, что Зинченко может перейти в «Барселону». Также среди претендентов на украинца называли «Наполи».

    «Вчера или позавчера он снова получил травму. Только восстановился, как опять травмировался и выбыл недели на две-три», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

    Гвардиола также заявил, что Зинченко не уйдет из «Манчестер Сити» этой осенью.

    «Он останется с нами», — добавил главный тренер «горожан».

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