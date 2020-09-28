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    «Бенфика» объявила о переходе защитника в «Ман Сити»

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    «Бенфика» на официальном сайте объявила сразу о двух сделках с «Манчестер Сити».

    Рубен Диаш
    Рубен Диаш

    «Орлы» продали «горожанам» центрального защитника Рубена Диаша за 68 миллионов евро и дополнительной сумме в 3,6 миллиона евро в виде бонусов.

    Кроме того, «Бенфика» отдельным трансфером приобрела у «Сити» 32-летнего защитника Николаса Отаменди за 15 миллионов евро.

    В сезоне-2019/20 Диаш провел за лиссабонцев 49 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Он имеет на своем счету 19 матчей за сборную Португалии.

    Отаменди в прошлом сезоне провел 39 матчей во всех турнирах за «Ман Сити» и забил три гола. 0

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