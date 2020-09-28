«Бенфика» объявила о переходе защитника в «Ман Сити»

на официальном сайте объявила сразу о двух сделках с

«Орлы» продали «горожанам» центрального защитника Рубена Диаша за 68 миллионов евро и дополнительной сумме в 3,6 миллиона евро в виде бонусов.

Кроме того, «Бенфика» отдельным трансфером приобрела у «Сити» 32-летнего защитника Николаса Отаменди за 15 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Диаш провел за лиссабонцев 49 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Он имеет на своем счету 19 матчей за сборную Португалии.

Отаменди в прошлом сезоне провел 39 матчей во всех турнирах за «Ман Сити» и забил три гола. 0