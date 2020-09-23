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    Семеду стал игроком «Вулверхэмптона»

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    «Вулверхэмптон» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Барселоны» Нелсона Семеду.

    Нелсон Семеду
    Нелсон Семеду

    26-летний португалец подписал контракт с английским клубом до конца июня 2023 года, соглашение подразумевает опцию продления до 2025 года.

    По данным Sky Sports, сделка обошлась «волкам» в 29 миллионов фунтов.

    Семеду выступал за «Барселону» с 2017 года, всего провел за «сине-гранатовых» более 120 матчей, забил два гола. В составе команды защитник стал двукратным чемпионом Испании, а также выиграл Кубок страны.
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