Семеду стал игроком «Вулверхэмптона»

на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника

26-летний португалец подписал контракт с английским клубом до конца июня 2023 года, соглашение подразумевает опцию продления до 2025 года.

По данным Sky Sports, сделка обошлась «волкам» в 29 миллионов фунтов.

Семеду выступал за «Барселону» с 2017 года, всего провел за «сине-гранатовых» более 120 матчей, забил два гола. В составе команды защитник стал двукратным чемпионом Испании, а также выиграл Кубок страны.

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