«Герта», «Фрайбург» и «Аугсбург» начали чемпионат Германии с побед

Берлинскаяодержала выездную победу над бременским(4:1) в матче первого тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Петер Пекарик, Доди Лукебакио, Матеус Кунья и Джон Кордоба.

Гол престижа записал на свой счет Дэви Зельке.

Футбол. Германия. Бундеслига Вердер — Герта 1:4 Голы: 0:1 Петер Пекарик (42'), 0:2 Доди Лукебакио (45'), 0:3 Матеус Кунья (62'), 1:3 Дейви Зельке (69'), 1:4 Джон Кордоба (90') Вердер: Иржи Павленка, Людвиг Аугустинсон, Никлас Мойсандер, Теодор Гебре Селасси, Марко Фридль, Юя Осако (Леонардо Биттенкорт, 46'), Тахит Чон (Ник Вольтемаде, 64'), Дави Классен (Niclas Fuellkrug, 64'), Максимилиан Эггештайн, Дейви Зельке, Джошуа Сарджент Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик (Дейорайсо Зефёйк, 81'), Максимилиан Миттельштедт, Дедрик Боята, Джордан Торунарига, Никлас Штарк (Арне Майер, 81'), Владимир Дарида, Матеус Кунья, Лука Тусар, Кшиштоф Пёнтек (Джон Кордоба, 61'), Доди Лукебакио (Matthew Leckie, 81') Предупреждения: Максимилиан Эггештайн (46'), Дейви Зельке (90')

В другом матче первого тура «Фрайбург» едва не упустил гостевую победу над «Штутгартом» — 3:2.

По ходу игры гости вели со счетом 3:0 после голов Нильса Петерсена, Роланда Шаллаи и Винченцо Грифо.

Однако «Штутгарту» едва не удалось уйти от поражения. Австриец Саша Калайджич отыграл один мяч, после чего конголезец Силас Вамангитука сократил оставание до минимума.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Фрайбург 2:3 Голы: 0:1 Нильс Петерсен (8'), 0:2 Роланд Шаллаи (26'), 0:3 Винченцо Грифо (48'), 1:3 Sasa Kalajdzic (71'), 2:3 Силла Вамангитука (81') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Марчин Каминьски (Sasa Kalajdzic, 65'), Ватару Эндо, Гонсало Кастро (Филипп Клемент, 60'), Силла Вамангитука, Орел Мангала, Роберто Массимо (Хамади Аль-Гаддиуи, 78'), Даниэль Дидави, Mateo Klimowicz (Momo Cisse, 78') Фрайбург: Флориан Мюллер, Филипп Линхарт, Жонатан Шмид (Lukas Kuebler, 77'), Доминик Хайнц, Кристиан Гюнтер, Лукас Хёлер, Роланд Шаллаи (Квон Чан Хун, 77'), Николас Хефлер, Woo-Yeong Jeong (Мануэль Гульде, 88'), Винченцо Грифо (Амир Абраши, 89'), Нильс Петерсен Предупреждения: Даниэль Дидави (25'), Лукас Хёлер (35'), Силла Вамангитука (44'), Lukas Kuebler (90')

Во втором туре 26 сентября «Штутгарт» сыграет в гостях с «Майнцем», а на следующий день «Фрайбург» примет «Вольфсбург».

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Берлинский «Унион» дома проиграл «Аугсбургу», дважды пропустив в последнюю десятиминутку — 1:3.

Швейцарский полузащитник гостей Рубен Варгас открыл счет на 40-й минуте. На 75-й хозяева отыгрались стараниями Мариуса Бюльтера.

На 82-й минуте за «Аугсбург» отличился австриец Михаэль Грегорич, а на 89-й — Андре Хан

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Аугсбург 1:3 Голы: 0:1 Рубен Варгас (41'), 1:1 Мариус Бюльтер (75'), 1:2 Михаэль Грегорич (82'), 1:3 Андре Хан (89') Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Кристофер Ленц (Нико Гисельман, 87'), Кристофер Триммель, Робин Кнохе, Мариус Бюльтер, Гриша Прёмель (Седрик Тойхерт, 71'), Шеральдо Бекер (Макс Крузе, 71'), Роберт Андрих, Кристиан Гентнер (Себастьян Грисбек, 25'), Маркус Ингвартсен (Джошуа Мес, 87') Аугсбург: Рафал Гикевич, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Иагу, Рафаэль Фрамбергер, Рани Хедира, Рубен Варгас (Андре Хан, 76'), Даниэль Калиджиури (Рис Оксфорд, 86'), Карлос Груэсо (Фредрик Йенсен, 86'), Флориан Нидерлехнер (Альфред Финнбогасон, 76'), Михаэль Грегорич (Тобиас Штробль, 89') Предупреждения: Кристофер Триммель (9'), Себастьян Грисбек (62')

26 сентября состоятся матчи «Боруссия» (Менхенгладбах) — «Унион Берлин» и «Аугсбург» — «Боруссия» (Дортмунд).

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Хет-три Андрея Крамарича принес «Хоффенхайму» победу в выездном матче с «Кельном» — 3:2.

Все три гола «Хоффенхайма» в активе хорватского нападающего (3, 45+3 с пенальти и 90+2).

В составе «Кельна» отличились Себастьян Андерссон (на 22-й минуте) и Доминик Дрекслер (86).

Футбол. Германия. Бундеслига Кёльн — Хоффенхайм 2:3 Голы: 0:1 Андрей Крамарич (4'), 1:1 Себастьян Андерссон (22'), 1:2 Андрей Крамарич (пенальти) (45'), 2:2 Доминик Дрекслер (86'), 2:3 Андрей Крамарич (90') Кёльн: Тимо Хорн, Рафаэль Кцихос, Эльвис Реджбечай (Доминик Дрекслер, 72'), Яннес-Килиан Хорн, Себастиан Борнау, Марко Хёгер (Кингсли Эхизибуэ, 46'), Йонас Хектор, Ондрей Дуда (Ноа Каттербах, 89'), Эйе Скири (Фредерик Соренсен, 86'), Ян Тильман (Salih Oezcan, 72'), Себастьян Андерссон Хоффенхайм: Оливер Бауман, Эрмин Бичакчич, Касим Адамс, Кевин Фогт, Павел Кадержабек, Деннис Гайгер (Исак Бельфодиль, 76'), Кристоф Баумгартнер, Диади Самассеку (Мият Гачинович, 76'), Кевин Акпогума (Джошуа Бренет, 90'), Мунас Даббур (Ила Бебу, 62'), Андрей Крамарич Предупреждения: Себастиан Борнау (33'), Эрмин Бичакчич (45'), Ондрей Дуда (69'), Йонас Хектор (85'), Оливер Бауман (90'), Ила Бебу (90'), Павел Кадержабек (90')

26 сентября «Кельн» сыграет на выезде с «Арминией», а «Хоффенхайм» 27 сентября примет «Баварию».

Все футбольные трансферы

Франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле сыграл вничью с «Арминией» — 1:1.

Команды обменялись точными ударами Себио Суку и Андре Силвы.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Арминия 1:1 Голы: 0:1 Cebio Soukou (51'), 1:1 Андре Силва (62') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер, Давид Абрахам, Макото Хасебе, Филип Костич, Даити Камада (Тимоти Чэндлер, 88'), Себастьян Роде (Штефан Ильзанкер, 77'), Данни да Коста (Аймен Баркок, 46'), Доминик Кор (Стивен Цубер, 46'), Бас Дост, Андре Силва Арминия: Stefan Ortega, Amos Pieper, Майк ван дер Хорн, Nathan De Medina (Cedric Brunner, 13'), Anderson Lucoqui (Jacob Barrett Laursen, 73'), Рицу Доан (Кристиан Гебауэр, 72'), Manuel Prietl, Marcel Hartel, Fabian Klos, Cebio Soukou (Fabian Kunze, 73'), Серхио Кордова (Sven Schipplock, 81') Предупреждения: Nathan De Medina (7'), Бас Дост (33'), Аймен Баркок (55'), Cedric Brunner (70')

25 сентября «Герта» примет «Айнтрахт», а 26-го числа состоятся матчи «Шальке» — «Вердер» и «Арминия» — «Кельн». 0