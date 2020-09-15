Караваев: Странно видеть пустой стадион на финале Лиги чемпионов

Защитник «Зенита»признался, что ему тяжело играть, когда на трибунах нет болельщиков.

В РПЛ, напомним, во время матчей трибуны могут быть заняты на 50 процентов.

«Главное, чего я жду — возвращения болельщиков на трибуны во время игр сборной. Без фанатов вообще не та атмосфера. Видеть пустой стадион на финале Лиги чемпионов — странно.

Хорошо, что в России фанаты постепенно возвращаются на стадионы — для нас, футболистов, это очень важно. Мы ведь для людей играем», — сказал Караваев в интервью изданию «Сноб».

Караваев также рассказал о своем отношении к роскоши. По словам

«Я езжу на клубном "Ниссане". Если честно, я не очень хорошо разбираюсь в машинах. Мне, как мужчине, нравятся качественные марки. Может, у кого-то и есть мечта: взять себе ту желтенькую машину из жвачки "Турбо", которую в детстве по рублю покупали... Но у меня такой цели пока нет.

Я к роскоши отношусь спокойно: и "Ламборгини", и мой "Ниссан" ездят на четырех колесах, обе машины довезут меня до базы.

Понятно, что когда растет доход, потребности меняются, причем не только у футболистов. Это абсолютно нормально. Я могу купить себе хорошие часы, в гардеробе есть дорогие бренды, но без перебора. Не вижу смысла на этом зацикливаться. Я хочу донести до аудитории простую мысль: не все футболисты одинаковые.

СМИ часто выставляют игроков не в лучшем свете: мол, в футбол не играют, зато отдыхают в клубах, тратят деньги... Нельзя стричь всех под одну гребенку», — добавил футболист «Зенита».

Караваев перешел в «Зенит» в 2019 году из голландского «Витесса». 0