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    Красиво говорит, но плохо дерется. Джамал Хилл — самый переоцененный полутяж UFC

    У Хилла нет ни одной победы над полутяжами из топ-5. Но он все еще в титульной гонке

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    Джамал Хилл против Гловера Тейшейры
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    Джамал Хилл против Гловера Тейшейры
    Хилл стал чемпионом UFC в полутяжелом весе по воле случая. Бой с Перейрой показал, что промоушен сильно переоценил навыки разговорчивого американца

    Нет побед над топами, но считает себя лучшим

    За несколько последних лет в полутяжелом дивизионе UFC очень сильно изменился расклад сил. Ряд именитых и грозных бойцов старого поколения завершили карьеру и на смену им пришли новые.

    В дивизионе есть чемпион Алекс Перейра, чей взлет на вершину получился невероятно быстрым. Тоже самое можно сказать и про экс-обладателя титула Иржи Прохазку. Есть также россиянин Магомед Анкалаев с 12-ю боями без поражений, но ему по-прежнему не дают бой за пояс.

    И совершенно случайным образом в чемпионскую гонку в начале прошлого года попал Джамал Хилл. Американец шел на седьмом месте в рейтинге, но получил титульный поединок за вакантный титул с Гловером Тейшейрой.

    Хиллу удалось победить 43-летнего ветерана и стать новым чемпионом. Однако его правление в полутяжелом дивизионе было недолгим. Всему виной травма, полученная Джамалом в рамках тренировочного процесса.

    Практически сразу после взятия титула триумфатору пришлось от него отказаться. Такой поступок заслуживает уважения. Однако ничем достойным Хилл впоследствии больше не отметился.

    Алекс Перейра vs Джамал Хилл | Полный бой

    Вернувшись в октагон после травмы летом этого года, Джамал разгромно проиграл Алексу Перейре нокаутом в первом раунде без какого-либо сопротивления. «Поатан» заставил весь мир задаться вопросом: а соответствует ли Хилл уровню топ-5?

    Ранее он побил трех ветеранов Сантоса, Тейшейру и Сент-Прю, а также нестабильного Джонни Уокера. Но в резюме американца нет ни одной победы над нынешними представителями первой пятерки рейтинга.

    Тем не менее, в UFC не собираются списывать со счетов Джамала. И впереди его ждет громкий поединок с Иржи Прохазкой в январе на 311-м номерном турнире. Чем же Хилл заслужил такой кредит доверия от промоушена?

    Ответ очень прост: Джамал красиво и много говорит, бросает громкие вызовы и привлекает внимание. Только в отличие от того же Конора Макгрегора свои слова делом он так и не подтвердил.

    От Анкалаева до Прохазки

    Джамал Хилл
    globallookpress.com

    Хилл успел ввязаться в конфликт со всеми участниками титульной гонки полутяжелого веса UFC. Недавно его взор был прикован к Магомеду Анкалаеву, но с анонсом своего очередного боя бывший чемпион сосредоточил внимание на Прохазке.

    Хилл и чешский «Самурай» стали жертвами двух самых запоминающихся нокаутов в 2024 году от действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекса Перейры. И Джамал уже принялся подогревать интерес к их очному поединку:

    «В твоем последнем поединке ты был подавлен. Подавлен и нокаутирован. Полностью выбит из колеи, полностью раскрыт, а потом тебя просто деклассировали. Тебя раздавили. Меня поймали, а тебя раздавили. Разница огромная.

    Мы говорим о парне, которого избивали в каждом бою, в котором он участвовал. Ты можешь нанести много ударов и победить только из-за того, что люди устают, после чего они совершают глупые ошибки»

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    • Оба бойца ранее взяли золото UFC в полутяжелом весе, одержав победу над тренером и наставником Перейры Гловером Тейшейрой, но ни один из них не смог защитить титул из-за травмы.

    Прохазка получил еще два шанса вернуть пояс, но в обоих случаях его остановил Перейра. Хилл также потерпел неудачу в своей попытке взять титул вновь. Хотя на бумаге их истории похожи, Джамал считает, что они сильно отличаются по уровню мастерства:

    «Хочешь поговорить о выступлениях? Давай поговорим о моем последнем выступлении, мы можем поговорить о каждом бою, ведь я показываю доминирующие выступления, а ты выживаешь и побеждаешь.

    Мы не одинаковые. 18 января в Лос-Анджелесе я покажу тебе, что мы разные», — сказал в завершении Хилл, обратившись к своему грядущему оппоненту.

    Каков реальный уровень Хилла?

    Алекс Перейра
    globallookpress.com

    В текущем году Алекс Перейра одержал 3 победы и всех трех соперников он нокаутировал. Правда, в отличие от Иржи Прохазки и Халила Раунтри Хилл вообще не оказал бразильцу никакого сопротивления.

    Буквально первый пропущенный удар оказался для него фатальным. Однако сам Джамал убежден, что то поражение отчасти случилось ввиду судейской ошибки:

    «После паузы из-за случайного нелегитимного удара Херб Дин встал позади меня и сказал: продолжай драться. Все это произошло за 4 секунды, так что говорить, что это не сыграло никакой роли, — это безумие! Я признаю, что должен был быть более собранным и не проявлять спортивного уважения, когда ко мне его тоже не проявили.

    Это было глупо с моей стороны, но я учусь. На камере видно, как Перейра сокращает дистанцию во время паузы, отрезая мне путь с правой стороны, а Херб делает шаг позади меня, отрезая путь с левой стороны, и говорит: дерись.

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    • Как я уже миллион раз говорил, это не оправдание, просто так случилось. Я не должен был проявлять благородство по отношению к тому, у кого его не было. Я ошибся, но это больше не повторится»

    Его грядущий соперник Иржи Прохазка так не считает: «Я с нетерпением жду своего следующего боя. Джамал, не говори о моих выступлениях и боевом интеллекте, потому что в своем последнем бою ты ничего не показал»

    И это абсолютная правда, ведь Прохазка и Раунтри продержались в октагоне с Перейрой дольше и хотя бы что-то попытались сделать в поединке. Хилл пока что не оправдал возложенных на него надежд. На сегодняшний день Джамал — самый переоцененный полутяжеловес UFC.

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