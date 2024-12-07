«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем»: счет матча 2:3, обзор голов

Голы в составе манкунианцев забивали Расмус Хойлунн (18-я) и Бруно Фернандеш (61-я).
За «лесников» отличились Никола Миленкович (2-я), Морган Гибсс-Уайт (47-я) и Крис Вуд (54-я).
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест 2:3
Голы: 0:1 Никола Миленкович (2'), 1:1 Расмус Хёйлунн (18'), 1:2 Морган Гиббз-Уайт (47'), 1:3 Крис Вуд (54'), 2:3 Бруну Фернандеш (61') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Лени Йоро (Нуссайр Мазрауи, 66'), Маттейс де Лигт (Гарри Магуайр, 65'), Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Кобби Майну, Мануэль Угарте (Джошуа Зиркзее, 76'), Бруну Фернандеш (Мэйсон Маунт, 76'), Алехандро Гарначо (Маркус Рашфорд, 59'), Амад Диалло, Расмус Хёйлунн Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Каллум Хадсон-Одои (Тайво Авонийи, 90'), Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес, 79'), Райан Йейтс, Эллиот Андерсон, Ола Эйна, Крис Вуд (Энтони Эланга, 79'), Жота Силва (Морато, 68') Предупреждения: Жота Силва (31'), Неко Уильямс (90 + 4')
Для Рубена Аморима это второе поражение подряд во главе «МЮ».