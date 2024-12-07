ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба забил победный гол в ворота «Зенита»Невероятно! «Акрон» вместе с Дзюбой уложили «Зенит» на лопатки
  • 00:54
    • Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Жирону» в Примере
  • 22:25
    • «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Ноттингему»
  • 21:59
    • «Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Болоньей»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Ноттингему»

    «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
    В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Ноттингем Форесту» со счетом 2:3.

    Крис Вуд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Крис Вуд

    Голы в составе манкунианцев забивали Расмус Хойлунн (18-я) и Бруно Фернандеш (61-я).

    За «лесников» отличились Никола Миленкович (2-я), Морган Гибсс-Уайт (47-я) и Крис Вуд (54-я).

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест 2:3
    Голы: 0:1 Никола Миленкович (2'), 1:1 Расмус Хёйлунн (18'), 1:2 Морган Гиббз-Уайт (47'), 1:3 Крис Вуд (54'), 2:3 Бруну Фернандеш (61') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Лени Йоро (Нуссайр Мазрауи, 66'), Маттейс де Лигт (Гарри Магуайр, 65'), Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Кобби Майну, Мануэль Угарте (Джошуа Зиркзее, 76'), Бруну Фернандеш (Мэйсон Маунт, 76'), Алехандро Гарначо (Маркус Рашфорд, 59'), Амад Диалло, Расмус Хёйлунн Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Каллум Хадсон-Одои (Тайво Авонийи, 90'), Морган Гиббз-Уайт (Николас Домингес, 79'), Райан Йейтс, Эллиот Андерсон, Ола Эйна, Крис Вуд (Энтони Эланга, 79'), Жота Силва (Морато, 68') Предупреждения: Жота Силва (31'), Неко Уильямс (90 + 4')

    Для Рубена Аморима это второе поражение подряд во главе «МЮ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Локомотив» выявить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Смогут ли «Химки» навязать борьбу «бело-голубым»?
  • «Динамо» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Арсенал» продолжит свою победную серию?
  • «Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры