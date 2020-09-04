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    Результаты жеребьевки группового этапа Кубка России

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    Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России-2020/21.

    Результаты жеребьевки группового этапа Кубка России
    Результаты жеребьевки группового этапа Кубка России

    Напомним, что с этого сезона Кубок проводится в новом формате: вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала формируется 10 групп по три команды — в каждой по одному клубу из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

    Группа 1: «Волга» (Ульяновск), «Велес» (Москва), «Урал» (Екатеринбург).
    Группа 2: «Родина» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Спартак» (Москва).
    Группа 3: «Салют» (Белгород), «Текстильщик» (Иваново), «Арсенал» (Тула).
    Группа 4: «Ленинградец», «Чертаново» (Москва), «Уфа».
    Группа 5: «Зенит» (Иркутск), «Нижний Новгород», «Химки».
    Группа 6: «Знамя» (Ногинск), «Шинник» (Ярославль), «Ахмат» (Грозный).
    Группа 7: «Динамо» (Ставрополь), «Крылья Советов» (Самара), «Ротор» (Волгоград).
    Группа 8: «Звезда» (Пермь), «Оренбург», «Сочи».
    Группа 9: «Черноморец» (Новороссийск), «СКА-Хабаровск», «Рубин» (Казань).
    Группа 10: «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Динамо» (Брянск), «Тамбов».

    Групповой этап пройдет в три тура (16-17 сентября, 30 сентября, 21-22 октября). Команды из низших лиг проведут матчи дома. За победу в основное время начисляется три очка. За ничью в основное время и победу в серии пенальти — два очка, за ничью в основное время и поражение по пенальти — одно очко.

    В 1/8 финала Кубка России пройдут 10 победителей групп. Они присоединятся к шести командам РПЛ, которые выступают в еврокубках сезона 2020/21. 0

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