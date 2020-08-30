ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичПревью US Open. Джокович идет за 18-м титулом на ТБШ, Серена — за 24-м
  • 18:50
    • «Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»
  • 22:22
    • «Ман Сити» предложил Месси контракт на 500 миллионов евро за пять лет
  • 21:58
    • «Краснодар» и «Ростов» обменялись голами
  • 20:03
    • «Рубин» спасся от поражения в матче с «Тамбовом», Деспотович оформил дубль
  • 19:55
    • ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном
    Все новости спорта

    «Ман Сити» предложил Месси контракт на 500 миллионов евро за пять лет

    Футбол Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Манчестер Сити» предложил аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси пятилетний контракт на общую сумму в 500 миллионов евро, сообщает в своем твиттере журналист Танкреди Палмери.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Зарплата аргентинца за сезон в английском клубе составит 50 миллионов евро, однако после трех лет проведенных в «Манчестер Сити» Месси сможет получить бонус в размере 250 миллионов за переход в клуб MLS «Нью-Йорк Сити».

    Ранее стало известно, что испанская Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в ее конфликте с нападающим Лионелем Месси: лига считает, что аргентинец не может расторгнуть контракт с каталонцами в одностороннем порядке.

    Таким образом, любой клуб, желающий пригласить Месси, должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте, в размере 700 миллионов евро.

    Ранее стало известно, что 33-летний форвард принял окончательное решение покинуть команду и намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение в конце любого сезона.

    Контракт Месси с «Барселоной» действителен до лета 2021 года. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли «Марсель» голами после выхода из карантина?
  • «Брест» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Завершится ли беспроигрышная серия «Шанхай СИПГ»?
  • «Шанхай СИПГ» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Выиграет ли «Тампа» серию у «Бостона»?
  • «Тампа-Бэй» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 31 августа
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Тяньцзинь Тэда
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шицзячжуан — Хэбэй Чайна Форчун
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Чайка — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Андерсон — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Костюк — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры