«Ман Сити» предложил Месси контракт на 500 миллионов евро за пять лет

предложил аргентинскому нападающему «Барселоны»пятилетний контракт на общую сумму в 500 миллионов евро, сообщает в своем твиттере журналист Танкреди Палмери.

Зарплата аргентинца за сезон в английском клубе составит 50 миллионов евро, однако после трех лет проведенных в «Манчестер Сити» Месси сможет получить бонус в размере 250 миллионов за переход в клуб MLS «Нью-Йорк Сити».

Ранее стало известно, что испанская Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в ее конфликте с нападающим Лионелем Месси: лига считает, что аргентинец не может расторгнуть контракт с каталонцами в одностороннем порядке.

Таким образом, любой клуб, желающий пригласить Месси, должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте, в размере 700 миллионов евро.

Ранее стало известно, что 33-летний форвард принял окончательное решение покинуть команду и намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение в конце любого сезона.

Контракт Месси с «Барселоной» действителен до лета 2021 года. 0