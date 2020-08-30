«Ман Сити» предложил Месси контракт на 500 миллионов евро за пять лет

Зарплата аргентинца за сезон в английском клубе составит 50 миллионов евро, однако после трех лет проведенных в «Манчестер Сити» Месси сможет получить бонус в размере 250 миллионов за переход в клуб MLS «Нью-Йорк Сити».
Ранее стало известно, что испанская Ла Лига встала на сторону «Барселоны» в ее конфликте с нападающим Лионелем Месси: лига считает, что аргентинец не может расторгнуть контракт с каталонцами в одностороннем порядке.
Таким образом, любой клуб, желающий пригласить Месси, должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте, в размере 700 миллионов евро.
Ранее стало известно, что 33-летний форвард принял окончательное решение покинуть команду и намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение в конце любого сезона.
Контракт Месси с «Барселоной» действителен до лета 2021 года. 0