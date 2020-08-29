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    • Соболев: Мы полностью решили недопонимание с Дзюбой
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    Соболев: Мы полностью решили недопонимание с Дзюбой

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о том, что помирился с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет.

    Номера Дзюбы у меня не было. Спросил у Джикии, он скинул его номер. Позвонил ему перед матчем с "Ротором", часа за два. Он не взял трубку. Написал ему, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к матчу и не увидел. Написал ему, чтобы позвонил мне после своего матча. Он пожелал мне удачи, и я ему пожелал тоже удачи. После игры списались и договорились созвониться», — сказал Соболев в интервью YouTube-каналу Nobel.

    «Стычка в полуфинале Кубка? В первую очередь это дерби двух столиц. Считаю, это нормально в таких матчах, потому что эмоции зашкаливают. Постоянно в таких матчах происходят стычки, ничего в этом такого нет. У Джикии с Оздоевым было то же самое», — добавил он.

  • Соболев уладил конфликт с Дзюбой
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    • Соболев подчеркнул, что особого конфликта не было:

    «Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет. В интервью с "КраСавой" я сказал, что что-то было. А то, что произошло на поле, — это не конфликт. С Артемом мы и не знакомы особо, виделись только в сборной и на футбольных полях, поэтому конфликта в принципе не может быть».

    Также форвард признался, что его расстроил невызов в сборную России:

    «Просто расстроился, что меня не вызвали. Понимаю Черчесова, потому что есть определенная атмосфера в сборной. Если бы мы приехали с недопониманием, мог быть и конфликт. Но мы все решили, конфликта больше нет». 0

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