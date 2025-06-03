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    Осинькин: Для «Крыльев Советов» 10-е место — вполне положительный результат

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    Экс-наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своем увольнении из самарского клуба. Стороны не стали продлевать контракт.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Весной в клубе никто не говорил про восьмое место. Нужно реально смотреть на вещи. В нашем чемпионате есть первая шестерка команд, которые, конечно, выделяются. Есть крепкие, стабильные "Ростов" и "Рубин".

    У меня закончился контракт с клубом, его решили не продлевать. Причину мне не назвали. Да и надо ли было это делать? Встретились, пожали друг другу руки, поблагодарили за проделанную работу.

    Как я уже сказал, для нас с ребятами весной было делом чести не попасть в стыки. 10-е место — считаю, вполне положительный результат. Возможно, могли при определенных обстоятельствах обойти "Акрон", стать девятыми. Но не выше. Так что, пожалуй, выжали максимум. Не забывайте и об очень большой ротации в составе. Но мы сохранили лицо, стиль, решили задачу», — цитирует Осинькина «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» завершили чемпионат России-2024/25 на 10-м месте в таблице.

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