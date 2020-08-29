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    В «Барселоне» знали о желании Месси покинуть клуб еще полтора месяца назад

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    Нападающий Лионель Месси давно уведомил руководство «Барселоны» о своем намерении покинуть клуб.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    По информации Marca, руководители клуба знали об этом еще полтора месяца назад.

    Футболист и его агенты этим летом уже давали понять руководителям клуба, что игрок не хочет продлевать контракт и собирается уйти после завершения сезона.

  • Гвардиола и Месси договорились о встрече в Барселоне
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    • Данная информация доносилась до офиса «Барселоны» неоднократно, но до 25 августа контакты были неофициальными.

    Напомним, контракт Месси действует до лета 2021 года.

    Главным претендентом на звездного аргентинца является «Манчестер Сити». 0

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