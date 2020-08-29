В «Барселоне» знали о желании Месси покинуть клуб еще полтора месяца назад

Нападающийдавно уведомил руководствоо своем намерении покинуть клуб.

По информации Marca, руководители клуба знали об этом еще полтора месяца назад.

Футболист и его агенты этим летом уже давали понять руководителям клуба, что игрок не хочет продлевать контракт и собирается уйти после завершения сезона.

Данная информация доносилась до офиса «Барселоны» неоднократно, но до 25 августа контакты были неофициальными.

Напомним, контракт Месси действует до лета 2021 года.

Главным претендентом на звездного аргентинца является «Манчестер Сити». 0