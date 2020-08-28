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    Геркус ждет тяжелую перестройку в «Локомотиве»

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    Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус убежден, что полузащитник Алексей Миранчук продолжит карьеру в Италии.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    «Да, скорее всего, он уедет. Но остается его брат Антон. Все покажут только игры. На мой взгляд, предстоит тяжелая перестройка... Сложно предсказать со 100-процентной уверенностью, чем она завершится. Команда меняется. Другие игроки, другой стиль. Посмотрим.

    Локомотив» загнал себя в угол. С каждым туром цена на Алексея падает... Нет оснований полагать, что она, напротив, пойдет вверх. У Миранчука год контракта. Это означает 0 для «Локо» уже в мае. То есть сумма тает, как мороженое на солнце. Я кстати, не уверен, что все 14 миллионов достанутся клубу. Есть еще и агентское вознаграждение.

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    • Я помню еще смелую цифру — 80 миллионов в прошлом сезоне... Ну что ж — поторговались. 80 не получилось, 40 не получилось, 20 не получилось. Вот есть 14. А выбора нет. Можно еще подождать и не получить ничего. Плюс игрок будет разочарован. Думаю, что остатки здравого смысла еще есть. Наверное, Алексея продадут за эту сумму, — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс». 0

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