Луценко может не поехать в сборную России из-за травмы бедра

Форвард «Арсенала»получил травму в конце первого тайма матча 5-го тура РПЛ св Туле (1:1) и был заменен перед перерывом.

По данным «Спорт-Экспресса», у 33-летнего нападающего подозрение на повреждение задней поверхности бедра

В среду, 26 августа, Луценко ждет медобследование. Если диагноз подтвердится, то игрок потратит на восстановление около двух недель — до конца паузы на международные матчи в начале сентября.

В таком случае нападающий почти наверняка пропустит сбор национальной команды России, в которую сегодня впервые в карьере получил вызов.

Сборная России 3 и 6 сентября проведет матчи Лиги наций с Сербией (в Москве) и Венгрией (в Будапеште).

При этом главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что арсеналец в любом случае пропустил бы выезд в Венгрию из-за отсутствия визы. 0