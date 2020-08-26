Луценко может не поехать в сборную России из-за травмы бедра

Евгений Луценко
globallookpress.com
По данным «Спорт-Экспресса», у 33-летнего нападающего подозрение на повреждение задней поверхности бедра
В среду, 26 августа, Луценко ждет медобследование. Если диагноз подтвердится, то игрок потратит на восстановление около двух недель — до конца паузы на международные матчи в начале сентября.
В таком случае нападающий почти наверняка пропустит сбор национальной команды России, в которую сегодня впервые в карьере получил вызов.
Сборная России 3 и 6 сентября проведет матчи Лиги наций с Сербией (в Москве) и Венгрией (в Будапеште).
При этом главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что арсеналец в любом случае пропустил бы выезд в Венгрию из-за отсутствия визы. 0