обыграл(1:0) в ответном матче плей-офф второго дивизиона Испании за право выхода в Ла Лигу.

«Эльче» вернулся в Ла Лигу elchecf.es 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Единственный мяч во встрече был забит на шестой добавленной минуте к основному времени встречи. Автором гола стал Пере Милья. В первой игре была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

Таким образом, «Эльче» сенсационно заполучил повышение в классе. В сезоне 2017-2018 «зелено-белые» играли в Сегунде Б.

🆙🚀 Un equipo, una afición, una ciudad, una provincia y una historia...

𝘿𝙀 𝙋𝙍𝙄𝙈𝙀𝙍𝘼 💚🤍 pic.twitter.com/zwQrD5QFTN — Elche Club de Fútbol 🚀🆙🌴 (@elchecf) August 23, 2020

Предыдущий сезон Ла Лиге 2 илиситанцы закончили на 11-м месте, а теперь вот доигрались до возвращения в элитный дивизион, из которого были выдворены в 2015-м из-за серьезных финансовых проблем.

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