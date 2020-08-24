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    «Эльче» вернулся в Ла Лигу

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    «Эльче» обыграл «Жирону» (1:0) в ответном матче плей-офф второго дивизиона Испании за право выхода в Ла Лигу.

    «Эльче» вернулся в Ла Лигу
    «Эльче» вернулся в Ла Лигу

    Единственный мяч во встрече был забит на шестой добавленной минуте к основному времени встречи. Автором гола стал Пере Милья. В первой игре была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

    Таким образом, «Эльче» сенсационно заполучил повышение в классе. В сезоне 2017-2018 «зелено-белые» играли в Сегунде Б.

    Предыдущий сезон Ла Лиге 2 илиситанцы закончили на 11-м месте, а теперь вот доигрались до возвращения в элитный дивизион, из которого были выдворены в 2015-м из-за серьезных финансовых проблем.

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