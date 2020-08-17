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    Компани завершил игровую карьеру

    Футбол Андерлехт Манчестер Сити Футбол Англии
    Бельгийский футболист Венсан Компани объявил о завершении игровой карьеры, сообщает официальный сайт «Андерлехта».

    Венсан Компани
    Венсан Компани

    34-летний экс-защитник «Манчестер Сити» занял пост главного тренера «Андерлехта», сменив Франка Веркаутерена.

    Контракт молодого специалиста с клубом из Брюсселя рассчитан на четыре сезона.

    «Я хочу полностью посвятить себя роли тренера, и мне нужно на это 100 процентов времени и внимания. Вот почему я ухожу как футболист. Наши амбиции и наш голод остаются прежними.

    Я хочу остаться в клубе как минимум на четыре сезона и доказать, что "Андерлехт" может играть в современный футбол и добиваться результата. Я хочу поблагодарить Франка за всю его помощь», — сказал Компани.

    Компани несколько лет был капитаном «Манчестер Сити», с котором четырежды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Со сборной Бельгии он завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года в России. 0

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