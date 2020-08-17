Компани завершил игровую карьеру

Бельгийский футболистобъявил о завершении игровой карьеры, сообщает официальный сайт «Андерлехта».

34-летний экс-защитник «Манчестер Сити» занял пост главного тренера «Андерлехта», сменив Франка Веркаутерена.

Контракт молодого специалиста с клубом из Брюсселя рассчитан на четыре сезона.

«Я хочу полностью посвятить себя роли тренера, и мне нужно на это 100 процентов времени и внимания. Вот почему я ухожу как футболист. Наши амбиции и наш голод остаются прежними.

Я хочу остаться в клубе как минимум на четыре сезона и доказать, что "Андерлехт" может играть в современный футбол и добиваться результата. Я хочу поблагодарить Франка за всю его помощь», — сказал Компани.

Компани несколько лет был капитаном «Манчестер Сити», с котором четырежды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок Англии. Со сборной Бельгии он завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года в России. 0