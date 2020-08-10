Балотелли получил предложение от турецкого клуба

Нападающийможет продолжить карьеру в Турции.

По информации Transfermarkt, «Бешикташ» готов предложить контракт 29-летнему итальянцу. Ранее сообщалось, что на Балотелли претендует чемпион Румынии «ЧФР Клуж».

Балотелли выступал за «Брешию» с начала сезона-2019/20. В июне итальянец перестал появляться на тренировках и отказывался разрывать контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон.

В прошедшем сезоне Серии А форвард провел 19 матчей и забил пять мячей. Контракт Марио с «Брешией» был рассчитан до 2022 года, но поскольку клуб вылетел из Серии А, соглашение может быть расторгнуто досрочно. 0