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    Балотелли получил предложение от турецкого клуба

    Футбол Трансферы Футбол Италии Брешия Бешикташ
    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции.

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли

    По информации Transfermarkt, «Бешикташ» готов предложить контракт 29-летнему итальянцу. Ранее сообщалось, что на Балотелли претендует чемпион Румынии «ЧФР Клуж».

    Балотелли выступал за «Брешию» с начала сезона-2019/20. В июне итальянец перестал появляться на тренировках и отказывался разрывать контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон.

    В прошедшем сезоне Серии А форвард провел 19 матчей и забил пять мячей. Контракт Марио с «Брешией» был рассчитан до 2022 года, но поскольку клуб вылетел из Серии А, соглашение может быть расторгнуто досрочно. 0

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